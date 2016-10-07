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أنجيلا ميركل : الألمان يثقون بروسيا أكثر من أمريكا

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أنجيلا ميركل : الألمان يثقون بروسيا أكثر من أمريكا أنجيلا ميركل : الألمان يثقون بروسيا أكثر من أمريكا

أنجيلا ميركل

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تردد رجال الأعمال الألمان بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منطقة تجارة حرة أمريكية
> أوروبية، واعتبرت أنهم يثقون بروسيا أكثر.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن ميركل قولها اليوم الجمعة – في كلمة خلال فعاليات يوم الصناعة الألمانية في برلين – “اذا جرى الحديث عن عقد اتفاقية مماثلة مع روسيا لما سمعنا حتى نصف تلك الانتقادات التي نسمعها اليوم ، وعلينا أن نفكر في هذا الأمر”.

ودعت المستشارة الألمانية رجال الأعمال إلى إعادة النظر في موقفهم من مشروع الاتفاقية الأمريكية الأوروبية.

وكان وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريل قد أعلن عن فشل المفاوضات حول الشراكة التجارية الاستثمارية العابرة للأطلسي ، إذا لم يتمكن الطرفان الأوروبي والأمريكي من تنسيق أي بند من بنود الوثيقة الـ27 رغم إجراء 14 جولة من المفاوضات.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خططًا لعقد الاتفاقية قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لكن ممثلي أوساط الأعمال المتوسطة والصغيرة في أوروبا يرفضون المشروع، باعتبار أنه يصب في مصلحة الشركات الكبيرة فقط.

أ ش أ

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