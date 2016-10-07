«القاهرة السينمائي» يفوز بأول عرض لأحدث أفلام «ميريل ستريب» بالشرق الأوسط‎

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام في الفترة مابين 15 إلى 24 نوفمبر الفيلم البريطاني «FLORENCE FOSTER JENKINS » أحدث عمل سينمائي قامت ببطولته الممثلة الأمريكية الشهيرة «ميريل ستريب»، ويشاركها البطولة الممثل البريطاني هيو جرانت، ومن إخراج البريطاني ستيفن فريرز.

وتجري أحداث الفيلم في نيويورك سنه 1944؛حيث الشخصية الرئيسية لامرأة تدعى “فلورنس فوستر جنكيز”، ولدت سنه 1868 وتنتمي إلى الطبقة الارستقراطية في نيويورك، وقامت بتأسيس نادي اجتماعي اطلقت عليه اسم «فيردي»، وتحلم بأن تصبح مطربة أوبرا رغم رداءة صوتها – حسب الخبراء – لكنها نجحت فى أن تغني في قاعة «كارنيجي» في نيويورك مستغلة ثروتها، ونفوذ زوجها ليتحول الحفل إلى مهزلة.

ويُعد الفيلم ثاني عمل سينمائى يخرجه «ستيفن فريرز» عن شخصية حقيقية بعد فيلم «الملكة» الذي نالت عنه «هيلين ميرين» أوسكار أحسن ممثلة سنة 2007 بينما رشح “فريزر” لاوسكار الإخراج.

وسيعرض الفيلم لأول مرة فى الشرق الأوسط من خلال مهرجان القاهرة حيث أن عروضه في المنطقة ستبدأ يوم 7 يناير القادم، ومن المتوقع أن ترشح ميريل ستريب لأوسكار أحسن ممثلة عن هذا الدور مرة أخرى.

يذكر أن ستريب تعد صاحبة أكبر عدد من الترشيحات للأوسكار حيث أنها رشحت 19 مرة بين 1979 و 2015 ونالت الجائزة 3 مرات.