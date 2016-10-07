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المرصد السوري : 42% من ضحايا القصف الروسي على سوريا مدنيين

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المرصد السوري : 42% من ضحايا القصف الروسي على سوريا مدنيين المرصد السوري : 42% من ضحايا القصف الروسي على سوريا مدنيين

سوريا – أرشيفية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن 42 % من ضحايا قصف سلاح الجو الروسي للمدن السورية الذي بدأ قبل عام، من المدنيين.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، أن القصف الروسي أودى بحياة نحو عشرة آلاف شخص من بينهم نحو ثلاثة آلاف من مسلحي داعش ومثلهم من مسلحي الفصائل المعارضة وجبهة فتح الشام ونحو أربعة آلاف من المدنيين.

ومن ناحية أخرى قال المرصد إن اشتباكات عنيفة تجددت اليوم الجمعة، بين مسلحي تنظيم جند الأقصى ومقاتلي حركة أحرار الشام الإسلامية بريف إدلب، أسفرت عن خسائر بشرية في صفوف الجانبين، مضيفًا أن مسلحي أحرار الشام استولوا على العديد من النقاط التي كان يسيطر عليها مسلحي جند الأقصى المرتبط بتنظيم القاعدة.

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