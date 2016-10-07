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رسميًا.. غياب «ألبا» عن برشلونة لمدة أسبوعين

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رسميًا.. غياب «ألبا» عن برشلونة لمدة أسبوعين رسميًا.. غياب «ألبا» عن برشلونة لمدة أسبوعين

جوردي ألبا

تنفس مسئولو نادي برشلونة الصعداء، بعد تبين أن الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيسر جوردي ألبا في أوتار الركبة خلال المباراة التي جمعت بين منتخب بلاده إسبانيا ومنتخب إيطاليا مساء أمس، في إطار الجولة الثانية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا لن تبعده عن الملاعب لأكثر من 15 يومًا.

وكان البا قد توجه بعد عودته من رحلة إلى إيطاليا إلى عيادة برشلونة الطبية حيث أجريت له عدة اختبارات لتحديد حجم الإصابة التي وصفها الاتحاد الإسباني لكرة القدم – فى بيان – بـ” طفيفة”.

ومن المتوقع أن تؤدى هذه الإصابة إلى حرمان برشلونة من جهود البا في مباراته القادمة بالدوري الإسباني ضد ديبورتيفو بالإضافة إلى مباراة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت إصابة البا فى الوقت الذى يمر فيه الفريق الكتالوني بمرحلة صعبة ولذا فإن مسئولى البارسا يخشون من أن يؤدى غيابه إلى التأثير سلبًا على الفريق.

أ ش أ

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