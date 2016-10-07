الدفاع الروسية: قتلنا 35 ألف إرهابي في سوريا خلال 7 أشهر

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، أنه تم تصفية حوالي 35 ألف إرهابي في سوريا خلال الفترة ما بين 27 فبراير و1 سبتمبر.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية قول أنطونوف للصحفيين “أحد بنود الإعلان المشترك الصادر يوم 22 فبراير، ينص على مواصلة الضربات ضد تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين. وقد أسفر ذلك عن تحرير 586 مركز سكني، ومساحة 12.360كم مربع، وكذلك تصفية 35 ألف إرهابي، من بينهم أكثر من 2700 إرهابي أتو من روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة”.

وفي سياق متصل صرح نائب وزير الدفاع، أن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى وقف إطلاق النار إلا من قبل فصائل المعارضة “المعتدلة”.

وقال أنطونوف: “تمكنوا من التوصل إلى وقف إطلاق النار مع جزء من فصائل ما يسمى المعارضة “المعتدلة”، بينما واصلت أكثر من 100 عصابة أعمال القتال النشيطة”.