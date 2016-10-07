أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
آلاف الضباط البريطانيين يشاركون في جنازة زميلهم "ضحية هجوم لندن" -
استطلاع: غالبية الألمان يعارضون الضربة الأمريكية في سوريا -
الرئيس الإيراني: تكرار ضرب أمريكا لسوريا يدفع المنطقة إلى وضع خطير -
استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وارتفاع عدد القتلى إلى 8 أشخاص -
مولود أوغلو يعزي هاتفيا في ضحايا تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جامعة بني سويف تقيم دورة جديدة في سلامة الغذاء ‎

Google+ Print
جامعة بني سويف تقيم دورة جديدة في سلامة الغذاء ‎ جامعة بني سويف تقيم دورة جديدة في سلامة الغذاء ‎

جامعة بني سويف

ينظم مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة وبإشراف الدكتورة فاطمة حسن مدير المركز دورة جديدة عن سلامة الغذاء (I so 22000 ) وذلك بمقر المركز بحرم الجامعة .

وقالت الدكتورة فاطة حسن مدير المركز أن هذة الدورة تأتي في إطار خطة المركز لتنمية إقليم شمال الصعيد، واستجابة لدعوة رئيس الجامعة، والدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لخدمة البيئة، والتي تستهدفت توظيف امكانات الجامعة في تنمية وتطوير المجتمع السويفي.

وأوضحت حسن أن هذه الدورة تعد فريدة من نوعها وتستمر لمدة 4 أيام، وتستهدف إعداد كوادر فنية مدربة وقادرة على تطبيق مواصفات سلامة الغذاء، لتحقيق طفرة صحية داخل المجتمع السويفي.

وأضافت مدير المركز أن هذا النظام يطبق بالأساس دخل عدد من الدول الأوروبية، وتم استحداثه في مؤخرًا لحماية المستهلك المصري لرفع مستوي جودة المنتج الغذائي ليصبح مطابقًا لمعايير الجودة العالمية، وهو ما يفيد في خلق بيئة صحية أمنة للمواطن المصري ويساهم في تجنب الإصابة بالكثير من الأمراض الخطرة.

جدير بالذكر أنه يحاضر بالدورة عددًا من الخبراء في مجال سلامة الغذاء ويقدم المركز للمتدربين المادة العلمية كاملة.

كما يتضمن برنامج الدورة تدريب ميداني وتطبيقات عملية على عدة حالات فعلية كما يمنح المركز شهادة موثقة من الجامعة تؤهل حاملها ليكون خبيرًا في مجال سلامة الغذاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»