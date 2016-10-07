جامعة بني سويف تقيم دورة جديدة في سلامة الغذاء ‎

ينظم مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة وبإشراف الدكتورة فاطمة حسن مدير المركز دورة جديدة عن سلامة الغذاء (I so 22000 ) وذلك بمقر المركز بحرم الجامعة .

وقالت الدكتورة فاطة حسن مدير المركز أن هذة الدورة تأتي في إطار خطة المركز لتنمية إقليم شمال الصعيد، واستجابة لدعوة رئيس الجامعة، والدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لخدمة البيئة، والتي تستهدفت توظيف امكانات الجامعة في تنمية وتطوير المجتمع السويفي.

وأوضحت حسن أن هذه الدورة تعد فريدة من نوعها وتستمر لمدة 4 أيام، وتستهدف إعداد كوادر فنية مدربة وقادرة على تطبيق مواصفات سلامة الغذاء، لتحقيق طفرة صحية داخل المجتمع السويفي.

وأضافت مدير المركز أن هذا النظام يطبق بالأساس دخل عدد من الدول الأوروبية، وتم استحداثه في مصر مؤخرًا لحماية المستهلك المصري لرفع مستوي جودة المنتج الغذائي ليصبح مطابقًا لمعايير الجودة العالمية، وهو ما يفيد في خلق بيئة صحية أمنة للمواطن المصري ويساهم في تجنب الإصابة بالكثير من الأمراض الخطرة.

جدير بالذكر أنه يحاضر بالدورة عددًا من الخبراء في مجال سلامة الغذاء ويقدم المركز للمتدربين المادة العلمية كاملة.

كما يتضمن برنامج الدورة تدريب ميداني وتطبيقات عملية على عدة حالات فعلية كما يمنح المركز شهادة موثقة من الجامعة تؤهل حاملها ليكون خبيرًا في مجال سلامة الغذاء.