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القبض على 15 مهاجرًا مختبئين في شاحنة تبريد بضواحي لندن

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القبض على 15 مهاجرًا مختبئين في شاحنة تبريد بضواحي لندن القبض على 15 مهاجرًا مختبئين في شاحنة تبريد بضواحي لندن

عناصر الشرطة في لندن (أرشيف)

ألقت الشرطة الإنجليزية اليوم الجمعة، القبض على 15 مهاجرًا غير شرعي من بينهم شخص قاصر، كانوا مختبئين في الجزء الخلفي من إحدى شاحنات التبريد بمدينة سري في جلدفورد جنوب لندن.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية قال متحدث باسم الشرطة إن المهاجرين نقلوا لإحدى المستشفيات القريبة لإجراء فحوصات طبية، قبل أن يصبحوا تحت تصرف سلطات الهجرة.

كما أوضح المصدر أن سائق الشاحنة اتصل بالشرطة اليوم، من إحدى محطات الخدمات على طريق «M25»، بعد سماعه لأصوات في الصندوق الخلفي لشاحنته.

وتوجهت شرطة المدينة إلى المكان واكتشفت أن هناك 15 شخصًا مختبئين في السيارة، يشتبه أنهم مهاجرين غير شرعيين.

وأفاد المصدر أن سائق الشاحنة، الذي كان متوجهاً لشمال لندن، يتعاون في التحقيقات.

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