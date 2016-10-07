أخبار مصر للساعة السادسة مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية داعية سلفي يطالب بمحاكمة تاريخية للشيعة: " يبكون على الحسين وهم قاتلوه".

فيما يلى موجز أخبار السادسة :

طالب سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، بمحاكمة تاريخية للشيعة لقتلهم الحسين، قائلا: " يبكون على الحسين وهم من قتلوه".

وأضاف الداعية السلفى، فى بيان له، أن الحقيقة التاريخية الثابتة التى اعترف بها كثير من أئمة الشيعة، هى أن الشيعة بايعوا الحسين رضي الله عنه، وعاهدوه وشجعوه على القدوم، ووعدوه بالنُصرة، ثم تخاذلوا عنه وقاتلوه بسبب غدرهم ونقضهم للعهود والوعود والبيعة.

ضرب الإعصار ماثيو وسط ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الجمعة برياح سرعتها 195 كيلومترا فى الساعة بعد مروره على ساحل الأطلسى نحو الشمال وتهديده بمزيد من الدمار بعدما أودى بحياة 572 شخصا على الأقل فى هايتى.

وتسبب ماثيو وهو أول إعصار كبير يهدد الولايات المتحدة بشكل مباشر فى أكثر من عشرة أعوام فى عمليات إجلاء واسعة على طول الساحل من فلوريدا حتى جورجيا وساوث كارولاينا ونورث كارولاينا.

ضبطت مباحث التموين في السويس، الآلاف من علب السجائر والتبغ المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية، فى مخزن تابع لمحل شهير بحى السويس .

ألغت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، سفرها إلى بيروت على طيران الشرق الأوسط اللبنانية، لرفضها الخضوع لإجراءات التأمين الخارجى المؤدية إلى الدائرة الجمركية، وكذلك التفتيش اليدوى المعتاد عقب المرور من أجهزة الكشف، بحجة أن منصبها القانونى يمنحها الحصانة من تلك الإجراءات الأمنية .

وصل منتخبا غانا وأوغندا، إلى ملعب "تامالي"، إستعداداً لخوض المباراة المرتقبة التى تجمع بين المنتخبين فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 فى روسيا.

كشف تقريرهيئة الرقابة الإدارية فى كفر الشيخ، برئاسة العميد خالد جلال، عن استيلاء مفتشى التموين على 10 ملايين جنيه، بسبب تلاعبهم فى الحصص التموينية المدعمة.

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