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الآثار: ارتفاع عدد زوار متحف الآثار المصرية بمطار القاهرة الدولي

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الآثار: ارتفاع عدد زوار متحف الآثار المصرية بمطار القاهرة الدولي الآثار: ارتفاع عدد زوار متحف الآثار المصرية بمطار القاهرة الدولي

أرشيفية

أكدت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار إلهام صلاح، ارتفاع عدد زوار متحف الآثار المصرية بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وذلك منذ افتتاحه في ديسمبر الماضي.

وقالت إلهام صلاح اليوم الجمعة إلى أن الوفود السياحية تحرص على زيارة المتحف والتقاط الصور التذكارية، مؤكدة على أن متحف المطار يعد وسيلة ترويجية مهمة جديدة لجذب وتشجيع السائحين وخاصة الترانزيت على زيارة للتعمق في حضاراتها العريقة.

ويضم متحف المطار حوالي 39 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة من عدة متاحف مصرية منها المتحف المصري بالتحرير والمتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي ومن بين المعروضات الأثرية مصحف وإنجيل وكتابات لفظ الجلالة ومجموعة أثرية تمثل الطقوس الدينية للكنيسة.

أ ش أ

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