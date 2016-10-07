تكريم الموسيقار سليم سحاب بالمعهد العالي للإعلام بالشروق

كتبت- إنجي لطفي

ينظم المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق حفل تكريم للموسيقار الكبير الفنان سليم سحاب، مايسترو الفرقة القومية للموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية، تقديرًا لدوره الفني ومشواره الطويل في مجال الإبداع الموسيقي، إضافة إلى دوره البارز في تشكيل فرقة موسيقية، هي فرقة كورال أطفال مصر.

من جانبها قالت الدكتورة هويدا مصطفى، استاذة الإعلام وعميدة المعهد، إن المعهد يفتتح الموسم الثقافي لهذا العام بلقاء الفنان الكبير سليم سحاب والذي يمثل قيمة وقامة فنية كبيرة، وهو ما تجلى في إبداعاته الفنية الأصيلة والمتميزة.

وأضافت أن المايسترو سليم سحاب يُعد واحدًا من النماذج الفنية الراقية التي يسعد المعهد تقديمها لجمهور الطلاب، والذين يمثلون بدورهم إعلاميي المستقبل، رغبة في الرقي بالذوق العام، حيث يتحدث لطلاب المعهد عن دور الفن في خدمة المجتمع.

يشهد حفل التكريم عرضًا لفيلم تسجيلي قصير من إنتاج المعهد عن الفنان سليم سحاب، بالإضافة إلى مقاطع من بعض الحفلات الفنية التي قدمها وفرقته من الأطفال، كما يتم تكريمه بإهدائه درع المعهد وشهادة تكريم.

ويُقام حفل التكريم الساعة 12 ظهر يوم الاثنين المقبل الموافق 10 أكتوبر بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمعهد.