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غدًا.. «قصواء الخلالي» تعاود الظهور على التليفزيون بعد غياب عامين

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غدًا.. «قصواء الخلالي» تعاود الظهور على التليفزيون بعد غياب عامين غدًا.. «قصواء الخلالي» تعاود الظهور على التليفزيون بعد غياب عامين

قصواء الخلالي

تعود الإعلامية قصواء الخلالي بإطلاعة مميزة عبر شاشة التليفزيون المصري، بعد غياب لمدة عامين، بداية من غدًا السبت، من خلال تقديم عدد من نشرات الأخبار، بالإضافة إلي تقديم برامج سياسية، تناقش الأحداث السياسية اليومية، وتنلقها للمواطن بحيادية وموضوعية تامة.

يذكر أن الإعلامية قصواء الخلالي قدمت العديد من البرامج التليفزيونية عبر شاشة التليفزيون المصري، وقطاع الأخبار، حيث شاركت في تقديم برنامج صباح الخير يا ، وكلام اليوم، بالإضافة إلى بعض البرامج السياسية التي كان آخرها، برنامج التوك شو الرئيسي “على اسم مصر”، المذاع عبر شاشة التلفزيون المصري.

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