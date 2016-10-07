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استقرار أداء شهادات الايداع المصرية في بورصة لندن

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استقرار أداء شهادات الايداع المصرية في بورصة لندن استقرار أداء شهادات الايداع المصرية في بورصة لندن

بورصة لندن – أرشيفية

ساد الاستقرار أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الجمعة، باستثناء شهادات ايداع البنك التجاري الدولي التي ارتفعت.

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.01 نقطة بنسبة 0.23% لتسجل 4.39 دولار حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 4.42 دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 4.20 دولار.

بينما استقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات عند 6.30 دولارات. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 6.65 دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 6.18 دولار.

كما استقرت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس عند 2.10 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2.76 دولار وأقل مستوى لها عند 2.06 دولار.

وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها المستقر منذ عدة جلسات عند 0.40 دولار.

أ ش أ

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