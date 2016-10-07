غدًا.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين باسم القضاة بدسوق

حددت محكمة الاستئناف جلسة غدًا السبت، الموافق 8 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 7961 لسنة 2016 جنح دسوق، والمعرفة إعلاميًا بـ” النصب باسم القضاة ، والمتهم فيها 12 متهمًا منهم مستشار متوفي يدعي عبد الله عبد الحميد عبد الله ورئيس القلم الجنائي بدسوق، وسمسار، ورجال اعمال، قاموا بالنصب على المواطنين باستغلال اسم و مقر نادي قضاة دسوق بمعرفة و تخطيط رئيس النادى وقتها المحال للصلاحية المستشار محمد محمد المنسي أبو حليمة.

البداية عندما أعلن رئيس نادي قضاة دسوق عن تخصيص أراضي للقضاة و أعضاء النيابة ملك للنادي بمدينة القاهرة الجديدة، بجوار الجامعة الأمريكية و6 أكتوبر بجوار دريم لاند، وتم اشتراك الأعضاء بشروط عمل توكيل لرئيس النادي المستشار محمد المنسي وقتها من المشتركين بإنهاء اجراءات التسجيل والشهر، وإدخال المرافق.

و قام المذكور بمساعدة آخرين بتأسيس اتحاد أطلق عليه «اتحاد نادي قضاة دسوق» وذلك في مارس 2008 و لما كانت الأراضى استصلاح زراعي و ليست مبانى و موقوف التعامل عليها من الشهر العقاري بأكتوبر بناء على قرار من رئيس الجمهورية فبدأ الناس تنزعج بعد أن قام الكثير من المشترين من القضاة بالشكوى خاصة و أن القضاة الحاجزين باعوا الأراضي المخصصة لهم بقيمة الحجز مع عرض خاص.

فكانت قيمة القطعة المخصصة بـ 500 متر مربع ثمنها بالحجز 165 ألف جنيه و عرض خاص يتراوح من 100 إلى 150 ألف جنيه ليدفع المشترى حوالى 300 ألف جنيه بخلاف العمولات وقتها.

و كان التعامل يتم بين السماسرة و اعضاء اتحاد القضاة المزمع و الذي تم حله فى سبتمبر 2009 و استبدال اسمه باسم “اتحاد شاغلين القضاة ” مستغلين اسم القضاة و مقر النادى بدسوق و اتخاذ مقر مؤقت بالقاهرة بمدينة نصر، وأصبح رئيس الاتحاد هو المستشار السابق فايد النجار، واستمر مسلسل البيع و نزيف الأموال للناس باستغلال اسم القضاة و النادي حتى اشتكى الناس اعقاب ثورة يناير بنيابة استئناف طنطا.

و بدأت القضية في الظهور و التحقيق وقامت النيابة العامة بسؤال كل من موظفى املاك محافظة الجيزة و موظفى جهاز المشروعات الاستثمارية التابع لمحافظة الجيزة و موظفى جمعية صحراء الاهرام و خبراء وزارة العدل و الكسب غير المشروع.

و انتهت إلى انتداب لجنة من خبراء العدل و الكسب بناء على طلبات بعض الشاكين الذين تقدموا بمذكرات ضد رئيس النادي وكان على رأس الشاكيين القاضي اسلام ممدوح حشيش و القاضي ياسر عبدالصمد دعبس.

و بعد أن انتهت اللجنة من عملها فى 2016 تقرر إحالة الدعوى للمحاكمة بتهم النصب ضد المذكورين.

والجدير بالذكر أنه قد بلغ عدد المواطنين الذين يتضررون فى هذه القضية 1049 ما بين قضاة ووكلاء نيابة و محامين و ضباط شرطة وإعلاميين ومغتربين ومواطنين عاديين بينما بلغ عدد المجنى عليهم الذين قدموا شكاوى و تم التحقيق معهم 97 شخصًا .

و جاءت قائمة أسماء المتهمين في التحقيقات والذين صدر لهم قرار من النائب العام بمنعهم من السفر كالأتي : المستشار محمد محمد المنسي أبو حليمة رئيس نادي دسوق سابقًا، والمستشار السابق و المحامي حاليًا فايد محمد السيد النجار، ورئيس قلم بمحكمة دسوق السيد محمد السيد الحصرى ، ومحمد عبدالمنعم حسن رئيس مجلس إدارة المجموعة الخماسية و هي شركة استثمارية إحدى شركات رجل الأعمال أشرف الشيتي، ومحمد عبد الرؤوف الفقي، وماهر عبد المؤمن يسري ناصر، وناصر عبد الرازق محمد محمود، و العراقي الجنسية نامير هاشم محمود الهاشمي، والموظف بنادي القضاة بدسوق هاني نصر بدر، و السمسار ياسر سعد زغلول الفقي، وطارق إسماعيل محمد الجوالى، و محمود صلاح الدين محمد عبد الباقي.

وقد صرح المحامي ياسر السيد أحمد بصفته وكيلاً عن 54 من المجني عليهم المتضررين بأنه سوف يدعي مدنيا بجلسة غدًا امام المحكمة اولا بمبلغ 100 الف و واحد جنيه مؤقتاً ضد المتهمين و بعض مساعديهم حسب موقف كل متضرر منهم وثانيًا سيطالب باستخراج صور رسمية من بعض العقود خاصة عقد تأسيس اتحاد ناى قضاة دسوق وعقد تاسيس اتحاد شاغلى القضاة و كذلك بعض التوكيلات الخاصة بالبيع تمهيداً لعمل مذكرة باضافة تهم جديدة بالتزوير بمحررات رسمية لتعديل القيد و الوصف في القضية .

وننشر قائمة بأسماء المجني عليهم بقضيه أرض نادي قضاة دسوق

1- إبراهيم محمود موسى خضر

2- إبراهيم يوسف إبرهيم

3- أحمد السيد رضوان

4- أحمد زين العابدين الزيني محمد

5- أحمد سيف النصر أحمد محمود

6- أحمد عبد الحليم محمد محمد قنديل

7- أحمد عبد العزيز محمد إبراهيم البرعي

8- أحمد عبد الفتاح أبو المعاطي

9- أحمد عبد المنعم مراد

10- أحمد محمود أحمد الميهي

11- أحمد مصطفى علي

12- أحمد مهدي مصطفى محمد أبو عوف

13- أسامه عبد الفضيل حسن

14- أشرف أحمد محمد حسن

15- أشرف عز الدين إبراهيم الخولي

16- أكرم محمد أحمد خضر

17- السيد عطيه غانم الرمادي

18- أمال مصطفى الشيربيني

19- أمنيه أحمد عبد الوهاب

20- إيمان عبده عبد السلام

21- إيمان محمد أحمد الوكيل

22- إيمان وجدي محمد سعيد

23- باسم محمد عبد الحميد ناصر

24- تامر صالح صالح حسن سليمان

25- تامر محمد سمير محمد

26- تراضي محمد بسيوني

27- ثروت سيد أحمد محمود هاشم

28- جمال السيد محمد عوض

29- جورج كامل الشرقاوي

30- جيهان أحمد الحناوي

31- جيهان فوزي إمام الديب

32- حازم حسن عبد الحميد جمعه

33- حسن حسني كامل جاويش

34- حسن عبد الستار

35- حسن عبد السلام عدوي

36- حمدي محمد على الكنيسي

37- خالد محمد شفيق

38- خالد منير عبد العال

39- داليا صلاح محمود محمد إبراهيم

40- ربيع حنفي محمد علي عيد

41- رفعت عبد الفتاح محمد إبراهيم

42- زينب خليل عثمان فوزي

43- سامح محمد السعيد أبو عجوز

44- سامح وفاء عبد الجواد

45- سحر محمد أحمد الوكيل

46- سراج الدين عبد المعطي محمد هبه

47- سلوى وهبي السكري

48- سهيله عطيه حماد

49- سيده محمود أحمد سيد

50- شحاته دياب شحاته

51- شريف عبد العال محمود رجب

52- شيماء محمد إبراهيم أحمد

53- صفاء محمود النقيب

54- طارق حسن عبد الحفيظ

55- طارق نبيه يوسف

56- عادل أحمد حسانين الليثي

57- ورثه عاطف عبد الحافظ عبد الصمد

58- عبد المنعم محمد على

59- عزت على فرج حسن

60- عزه إبراهيم عبد العزيزالبهنساوي

61- عصام الدين السيد الباز

62- عفاف وصفي بواقيم

63- علاء رسمي محمد السيد

64- على صبحي أحمد رضوان

65- عماد محمود أبو العنين الراوغ

66- عمرو أحمد إمام حسين

67- ورثه كمال توفيق محمود

68- كمال عبد العليم حامد سليمان

69- كمال محمد حامد داوود

70- مجدي عبد الحميد محمد عطيه

71- مجدي عبد الفتاح عبد المجيد

72- مجدي فهمي مصطفى شديد

73- محمد إسماعيل أحمد إسماعيل إمبابي

74- محمد السيد عبد العزيز سلام

75- محمد أمين أحمد عبد النبي أبو المجد

76- محمد صدقي إبراهيم عبد الهادي

77- محمد صلاح عبد الحليم عبد الفتاح الشربيني

78- محمد عبد السميع مصطفى جوده

79- محمد على عبد الرحمن

80- محمد لطفي حسن ديحه

81- محمد مسعد عبد الحميد جمل

82- محمود سعد محمد تركي

83- محمود سيد حسن داوود

84- مصطفى أحمد إبراهيم حبشي

85- مصطفى بيومي حسين حسن

86- مصطفى طاهر محمود إمبابي

87- منال محمد أحمد الوكيل

88- منى عبد الحق عبد الجواد موسى

89- منى محمود الحسيني عبد الرحيم

90- مها يوسف إبراهيم محمد

91- ناهد أبو المجد محمد مراد

92- نهله عبد المالك محمد أبو الغيط

93- هاني مصطفى مصطفى الشعار

94- وائل عبد الحميد مصطفى يوسف

95- ياسر فوزي عبد النبي إبراهيم

96- ياسر محمد عدلي طه

97- يحيى محمد كامل عبد السلام