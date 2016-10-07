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بريطانيا وفرنسا تدعوان إلى وقف القصف على حلب

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بريطانيا وفرنسا تدعوان إلى وقف القصف على حلب بريطانيا وفرنسا تدعوان إلى وقف القصف على حلب

حلب – أرشيفية

دعت فرنسا وبريطانيا، اليوم الجمعة، إلى وقف قصف مدينة حلب المحاصرة من قبل الطيران الروسي والسوري، فيما افتتح مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا حول الأزمة في سوريا.

وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر للصحافيين، قبل دخوله قاعة المجلس لبدء الجلسة المغلقة، إن “الأولوية هي لوقف حمام الدم في حلب”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

من جهته، قال السفير البريطاني، ماثيو راكروفت “الأمر الأهم هنا هو أن حملة الضربات الجوية المشينة على شرق حلب يجب أن تتوقف”.

والمحادثات الطارئة في مجلس الأمن الدولي تجري بطلب من روسيا، بعدما حذر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، من أن حلب ستدمر بالكامل في الأشهر القادمة، وعرض خطة لإفساح المجال أمام المقاتلين الجهاديين لمغادرة المدينة.

وقال السفير الفرنسي إن هذه المقترحات “مثيرة للاهتمام” لكنها يمكن أن تنجح فقط إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب.

وأضاف “فيما نتحدث الآن، لا تزال حلب تحت قصف كثيف”.

من جهته، قال السفير البريطاني: “الأمر لا يتعلق بالإرهاب، إنهم مدنيون يقتلون”.

ويناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي منذ عدة أيام مشروع قرار أعدته باريس لوقف إطلاق النار في حلب.

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