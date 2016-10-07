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البرلمان التونسي يوافق بالإجماع على تخفيض مصروفاته

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البرلمان التونسي يوافق بالإجماع على تخفيض مصروفاته البرلمان التونسي يوافق بالإجماع على تخفيض مصروفاته

البرلمان التونسي – أرشيفية

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب «البرلمان التونسي» محمد الناصر أن أعضاء البرلمان وافقوا بالإجماع اليوم الجمعة، على خطة تقشف في المصروفات الداخلية للمجلس، مع الأخذ في الاعتبار ما يتطلبه البرلمان من تجهيزات لإنجاز أعماله.

وكان النواب التونسيون قد نظروا اليوم في الميزانية المخصصة للمجلس لسنة 2017 ووافقوا عليها بالإجماع مع تطبيق خطة تقشف إلى أقصى حد.

من جهة أخرى توقع الديوان التونسي للتجارة أن تبلغ الخسائر المنجرة عن توريد السكر خلال 2017 بما يقدر 226 مليون دينار ستتحملها الموازنة العمومية، مع الأخذ في الاعتبار اعتماد التعديل الآلي لأسعار بيع السكر للصناعيين على أساس تطور سعر التكلفة، ابتداء من سنة 2017 لتقليص حجم الخسائر المتوقعة.

أ ش أ

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