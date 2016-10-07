«فينجر» يستبعد أن يتولى تدريب المنتخب الإنجليزي

استبعد المدير الفني الفرنسي المخضرم ارسين فينجر، احتمال ان يتولى تدريب منتخب انجلترا خلفًا لمدربه السابق سام الارديس، حيث قال إنه يتعين على الاتحاد الوطني أن يختار مدربًا انجليزيًا فى المرحلة القادمة لتدريب منتخب الأسود الثلاثة.

يذكر أن الاتحاد الانجليزي يسعى حاليًا من أجل التعاقد مع مدرب جديد بعد إقالة الارديس الشهر الماضي حيث ترددت الكثير من الأنباء عن إمكانية التعاقد مع فينجر الذي يدرب ارسنال منذ قرابة عشرين عامًا.

وقال فينجر ، 67 عامًا، “إنني أرى أنه من المهم أن يتولى إنجليزي تدريب منتخب الأسود الثلاثة”.

وأضاف “أدرب فى انجلترا منذ قرابة عشرين عامًا، واشعر بانتماء كبير لهذه الدولة غير أنه لا يسعنى أن أتصور في حالة خوض منتخب الأسود الثلاثة لمباراة أمام الديوك الفرنسية، أنني لن أغني النشيد الوطنى لفرنسا”.

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