حبس 3 متهمين بعد اقتحامهم مدرسة بالخصوص وإصابة 5 من مدرسيها بسبب الدروس

أمرت نيابة الخصوص برئاسة المستشار محمود سعيد بحبس 3 من المتهمين فى واقعة اقتحام مدرسة عمر مكرم الابتدائية بالخصوص و إصابة 5 من المدرسين بسبب مجموعات التقوية أربعة أيام على ذمة التحقيق.

كان العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة تلقي بلاغا بنشوب مشاجرة داخل مدرسة عمر مكرم الابتدائية بالخصوص وعدد من أولياء أمور وتم إخطار اللواء مجدي عبدالعال مدير أمن القليوبية وانتقل على الفور اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة.

وكشفت تحريات العميد حسام فوزي رئيس المباحث الجنائية عن قيام 4 من أولياء الأمور هم "عبد الحفيظ.ع " بالمعاش و"سيد .ع"، خراط و"عبد الله.ع" قهوجي و"مصطفي .م" عاطل باقتحام بوابة المدرسة خلال اليوم الدراسى ويحملون أسلحة بيضاء لوجود خلافات على مجموعات التقوية وبعد الاشتباك مع العاملين بالمدرسة أصيب 5 مدرسين نتيجة اعتراض أولياء الأمور علي إجبار إدارة المدرسة التلاميذ الاشتراك في مجموعات التقوية التي تنظمها المدرسة بقيمة 200 جنيه شهرياً للتلميذ الواحد و لاذ أولياء الأمور بالفرار وتم نقل المصابين للمستشفي وهم "عبد الحميد م" ، و"حسن .ع "، و"وإبراهيم .م "، و"جمال.ع "، و"محمد.ع"، و"شعبان .ى"

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.