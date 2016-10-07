أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
آلاف الضباط البريطانيين يشاركون في جنازة زميلهم "ضحية هجوم لندن" -
استطلاع: غالبية الألمان يعارضون الضربة الأمريكية في سوريا -
الرئيس الإيراني: تكرار ضرب أمريكا لسوريا يدفع المنطقة إلى وضع خطير -
استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وارتفاع عدد القتلى إلى 8 أشخاص -
مولود أوغلو يعزي هاتفيا في ضحايا تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس 3 متهمين بعد اقتحامهم مدرسة بالخصوص وإصابة 5 من مدرسيها بسبب الدروس

Google+ Print
حبس 3 متهمين بعد اقتحامهم مدرسة بالخصوص وإصابة 5 من مدرسيها بسبب الدروس حبس 3 متهمين بعد اقتحامهم مدرسة بالخصوص وإصابة 5 من مدرسيها بسبب الدروس

>القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة الخصوص برئاسة المستشار محمود سعيد بحبس 3 من المتهمين فى واقعة اقتحام مدرسة عمر مكرم الابتدائية بالخصوص و إصابة 5 من المدرسين بسبب مجموعات التقوية أربعة أيام على ذمة التحقيق.

كان العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة تلقي بلاغا بنشوب مشاجرة داخل مدرسة عمر مكرم الابتدائية بالخصوص وعدد من أولياء أمور وتم إخطار اللواء مجدي عبدالعال مدير أمن القليوبية وانتقل على الفور اللواء أشرف عبد القادر  مدير المباحث الجنائية  إلى مكان الواقعة.

وكشفت تحريات العميد حسام فوزي رئيس المباحث الجنائية عن قيام 4 من أولياء الأمور هم "عبد الحفيظ.ع " بالمعاش و"سيد .ع"، خراط و"عبد الله.ع" قهوجي و"مصطفي .م" عاطل باقتحام بوابة المدرسة خلال اليوم الدراسى ويحملون أسلحة بيضاء لوجود خلافات على مجموعات التقوية وبعد الاشتباك مع العاملين بالمدرسة أصيب 5 مدرسين نتيجة اعتراض أولياء الأمور علي إجبار إدارة المدرسة التلاميذ الاشتراك في مجموعات التقوية التي تنظمها المدرسة بقيمة 200 جنيه شهرياً للتلميذ الواحد و لاذ أولياء الأمور بالفرار وتم نقل المصابين للمستشفي وهم "عبد الحميد م" ، و"حسن .ع "، و"وإبراهيم .م "، و"جمال.ع "، و"محمد.ع"، و"شعبان .ى"

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365