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ضبط 86 كيلو «كلاوي» فاسدة داخل مطعم كشري شهير ببني سويف‎

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ضبط 86 كيلو «كلاوي» فاسدة داخل مطعم كشري شهير ببني سويف‎ ضبط 86 كيلو «كلاوي» فاسدة داخل مطعم كشري شهير ببني سويف‎

أرشيفية

شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف تحت رعاية الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة، وبإشراف الدكتورة أمنية حسن مدير الإدارة، عدة حملات لضبط المخالفات الصحية داخل المخال التجارية والمطاعم بمراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط بعض المخالفات الصحية  التي تشكل خطر علي صحة المواطنين داخل غرفة تجهيز تابعة لمطعم كشري شهير ببندر بني سويف،  وقامت الحملة بسحب عينات من المخالفات التي تم رصدها بمطبخ الكشري لتحليلها وإخطار المحافظة لغلق المطعم.

كما ضبطت الحملة 86 كيلو جرام كلاوي بقري مجمدة منتهية الصلاحية وفاسدة داخل ثلاجة مجمدات بمركز الواسطي.

وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات.

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