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بالفيديو.. أمطار غزيرة على وادي شوكة

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بالفيديو.. أمطار غزيرة على وادي شوكة بالفيديو.. أمطار غزيرة على وادي شوكة

هطلت اليوم الجمعة أمطار غزيرة على وادي شوكة أدت إلى جريان السيول .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود غداً طقس معتدل الحرارة بوجه عام وحارا نسبيا نهارا على المناطق الداخلية وتزداد كميات السحب على المناطق الشمالية والشرقية يتخللها بعض السحب الركامية ويصاحبها سقوط الأمطار والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مع نشاط السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف.

 

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