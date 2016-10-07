توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود غداً طقس معتدل الحرارة بوجه عام وحارا نسبيا نهارا على المناطق الداخلية وتزداد كميات السحب على المناطق الشمالية والشرقية يتخللها بعض السحب الركامية ويصاحبها سقوط الأمطار والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مع نشاط السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح : شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/ساعة بوجه عام على اليابسة تصل أحياناً 50 كم/ ساعة مع وجود السحب الركامية على المناطق الشرقية وتكون شمالية غربية/ 20 - 30 / 40 كم/ ساعة فوق البحر.

البحر .. متوسط الموج يضطرب أحيانا شمالا .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام في العمق يصل إلى ستة أقدام شمالا أحيانا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و 23 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و48 دقيقة صباحا .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 35 26 80 25 .

> دبي 36 29 85 30 .

> الشارقة 35 26 90 30.

> عجمان 36 26 85 25.

> أم القيوين 36 25 85 25 .

> رأس الخيمة 37 25 80 30 .

> الفجيرة 36 30 70 40.

> العين 37 25 80 30 .

> ليوا 36 22 75 25 .

> الرويس 35 23 70 25 .

> السلع 37 21 75 25.

> دلما 35 27 65 20 .

> طنب الصغرى 34 26 70 20 .

> طنب الكبرى 34 26 70 20 .

> أبوموسى 34 26 70 20.

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