بالصور.. الكشف على 1042 مواطن في قافلة طبية ببني سويف‎

أقامت مديرية الصحة والسكان ببني سويف، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة ، وبإشراف المهندس رمضان بخاطرة منسق القوافل العلاجية، قافلة طبية للكشف على أهالي قرية بني عقبة التابعة لمركز ببا.

وأسفرت القافلة عن الكشف على 1042 مواطن من أهالي القرية بالمجان، وذلك في التخصصات الآتية “باطنة – أطفال – نسا وتوليد – تنظيم أسرة – صدر – جراحة – عظام – جلدية – معمل تحاليل دم وطفيليات” بالإضافة إلى تقديم خدمة التثقيف الصحي والكشف المبكر للمواطنين بالمجان.