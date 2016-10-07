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«صندوق النقد»: الشريحة الأولى من قرض مصر ستكون نحو 2.5 مليار دولار

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«صندوق النقد»: الشريحة الأولى من قرض مصر ستكون نحو 2.5 مليار دولار «صندوق النقد»: الشريحة الأولى من قرض مصر ستكون نحو 2.5 مليار دولار

صندوق النقد – أرشيفية

قال مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، مضيفًا أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال الشهر القادم.

وبحسب وكالة «رويترز» قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق إن برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في ، والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع.

وقال مسعود إن صندوق النقد الدولي “يحقق تقدمًا جيدًا” في المحادثات مع الصين والمملكة العربية وبعض دول مجموعة السبع لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين 5 و6 مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج.

 

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