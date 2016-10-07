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«الداخلية»: ضبط 10 من سماسرة الهجرة غير الشرعية بـ 4 محافظات

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«الداخلية»: ضبط 10 من سماسرة الهجرة غير الشرعية بـ 4 محافظات «الداخلية»: ضبط 10 من سماسرة الهجرة غير الشرعية بـ 4 محافظات

هجرة غير شرعية

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 10 من القائمين على تسفير الأشخاص خارج البلاد بطرق غير شرعية، في إطار مواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية عبر السواحل البحرية، والدروب الصحراوية المختلفة، وملاحقة وضبط الضالعين في تلك الجرائم للحد من انتشار تلك الظاهرة.

وأشارت الداخلية في بيان لها أن مديرية أمن الإسكندرية تمكنت ضبط 4 أشخاص من عناصر تشكيل عصابي تخصص فى تسهيل الهجرة غير الشرعية للشباب «جنسيات مختلفة» من راغبي السفر للدول الأوروبية عبر البحر، باستخدام عائمات غير مُعدة لنقل الركاب والمملوكة لإثنين من عناصر التشكيل «محددين وجاري ضبطهما» مقابل مبالغ مالية، وبصحبتهم «4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية».

كما تم ضبط 2 من عناصر تشكيل عصابي تخصص في تجميع الشباب وتسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية عبر البحر بمقابل مادي، باستخدام عائمات غير مؤهلة لنقل الركاب.

وتمكنت مديرية أمن الفيوم من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مبالغ مالية من الشباب بقصد تسفيرهم “هجرة غير شرعية” إلى إحدى الدول الأوروبية عبر البحر المتوسط، وبحوزته «عدد من صور بطاقات الرقم القومي وشهادات الوفاة والأوراق الرسمية لعدد من الأشخاص».

وفي الغربية تم ضبط شخصين من عناصر تشكيل عصابي تخصص في تسهيل الهجرة غير الشرعية للشباب من راغبي السفر للدول الأوروبية عبر البحر مقابل مبالغ مالية.

وتمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبط أحد الأشخاص مطلوب ضبطه لإتخاذ الإجراءات القانونية نحوه فى قضيتن «محاولة تسفير 13 شخص لإحدى الدول الأوروبية عن طريق البحر بطرق غير شرعية».

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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