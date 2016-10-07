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ضبط لحوم ودجاج غير صالح للاستهلاك وسجائر مجهولة المصدر بدمياط

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ضبط لحوم ودجاج غير صالح للاستهلاك وسجائر مجهولة المصدر بدمياط ضبط لحوم ودجاج غير صالح للاستهلاك وسجائر مجهولة المصدر بدمياط

شنت مباحث بدمياط برئاسة المقدم عماد معوض رئيس قسم مباحث التموين حملة استهدفت ضبط قضايا السلع التموينية، وأسفرت الجهود عن ضبط "م م إ" 21 عامًا صاحب محل جزارة بدائرة مركز دمياط ومقيم بذات العنوان، لحيازته 200 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18038 جنح  مركز دمياط لسنة 2016.

 

وتمكنت الحملة أيضًا من ضبط  "س أ ح " 52 عامًا صاحب محل بقاله بمدينة دمياط الجديدة ومقيم بناحية المنزلة / دقهلية، لحيازته 1.5 كجم دجاج "وراك ، صدور" بدون بيانات صلاحية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6964 جنح  قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2016، وبالكشف على تلك المضبوطات بمعرفة الطبيب  البيطرى المرافق للحملة، أفاد بوجود تغيير فى اللون والملمس والرائحة، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكذلك ضبط  "ق م م" 60 عامًا صاحب محل بقاله بعزبة البرج، لحيازته 1000 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18031 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2016.

 

وضبط "ك ع س" 38 عامًا صاحب مخبز طباقى بدون ترخيص بدائرة مركز كفر البطيخ، ومقيم بذات العنوان، لقيامه بتجميع 10 أجولة دقيق بلدى مدعم استخراج 82% زنة الواحد 50 كجم بإجمالى 500  كجم، بقصد إعادة تصنيعها والاستفادة من فارق السعر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8503 جنح مركز شرطة كفرالبطيخ لسنة 2016، وكذلك ضبط "أ ا أ" 26 عامًا صاحب محل بقالة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، ومقيم بدائرة قسم أول دمياط، وذلك لبيع علبة سجائر " LM " بأزيد من السعر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6959 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2016.

 

وضبط "ع ر ع" 36 عامًا صاحب محل بقالة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، ومقيم بدائرة مركز "المنصورة - الدقهلية" وذلك لبيع علبة سجائر "LM" بأزيد من السعر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 696 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2016.

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