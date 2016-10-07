روما تدعم مبادرة دى ميستورا لحل مأساة حلب وروسيا ترفض "المشروع الفرنسى"

أعربت الحكومة الإيطالية اليوم الجمعة عن دعمها لمبادرة المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، وقالت إنها ترمى إلى وضع حد لدمار القطاع الشرقى لمدينة حلب ولمعاناة سكانها المحاصرين من طرف قوات النظام السورى وحلفائه.

ونوه وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى - وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - بأن بلاده لا توافق فقط على مبادرة المبعوث الأممى بل "تدعو الأطراف المعنية لدعمها".

وقال إنها "ليست محاولة سهلة ولكن الوضع المأساوى فى حلب يفرض على الجميع مساندتها". ورأى أن "الوسيلة الوحيدة لضمان حماية أكثر من 250 ألف مواطن فى حلب وتطبيق القانون الإنسانى الدولى ومواجهة عقدة الإرهاب تكمن فى "واكبة انسحاب المئات من مقاتلى (جبهة النصرة) المرابطين فى الأحياء الشرقية مقابل إنهاء العمليات العسكرية، وفتح ممرات المساعدات الإنسانية والحفاظ على الإدارة المدنية الحالية فى المدينة".

من ناحية أخرى ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف قال اليوم الجمعة إن مشروع القرار الفرنسي في الأمم المتحدة بشأن سوريا يحوي عددا من النقاط غير المقبولة وإنه سيس قضية المساعدات الإنسانية.كانت روسيا أعلنت أمس الخميس أنها تدرس مسودة القرار.