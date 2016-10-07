غدًا.. نظر إعادة 3 متهمين في اقتحام وحرق كنيسة بكرداسة

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا السبت، إعادة محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامهم بالاشتراك مع آخرين في اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم في مركز كرداسة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحيم صفوت بأمانة سر أحمد صبحي.

كانت النيابة العامة قد أحالت 73 متهمًا إخوانيًا إلى الجنايات لتورطهم في حرق كنيسة بكفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مقتل 12ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة، وقد أصدرت المحكمة عقوبات متفاوتة ضد المتهمين وكان بينهم هاربين وعقب ضبطهم أعيدت إجراءات محاكمتهم.