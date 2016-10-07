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غدًا.. «جنايات القاهرة» تنظر محاكمة بديع و 738 و آخرين في «فض اعتصام رابعة»

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غدًا.. «جنايات القاهرة» تنظر محاكمة بديع و 738 و آخرين في «فض اعتصام رابعة» غدًا.. «جنايات القاهرة» تنظر محاكمة بديع و 738 و آخرين في «فض اعتصام رابعة»

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار حسن فريد ، غدًا السبت، محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و 738 و آخرين في القضية المعروفة بـ”فض اعتصام رابعة”.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

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