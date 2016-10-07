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«النقد الدولي»: عرض قرض مصر على المجلس التنفيذي نهاية الشهر الجاري

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«النقد الدولي»: عرض قرض مصر على المجلس التنفيذي نهاية الشهر الجاري «النقد الدولي»: عرض قرض مصر على المجلس التنفيذي نهاية الشهر الجاري

صندوق النقد الدولي

أكد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بصندوق النقد الدولي أن إدارة الصندوق تسعى لعرض طلب حصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بنهاية الشهر الجاري أو أوائل الشهر المقبل.

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى أن الشريحة الأولى من القرض سوف يتم تحديد قيمتها وسوف تصل خلال يوم أو يومين بعد موافقة مجلس صندوق النقد الدولي على منح القرض لمصر.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي بمقر صندوق النقد الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن جهود إصلاح السياسات الاقتصادية التي اتخذتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسير بشكل جيد، متوقعًا أن تحقق تلك الاقتصاديات معدلات نمو بنسب 3.5% و4% فى السنوات القادمة.

وألفت مسعود أحمد إلى أن هناك جهود هامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي اتخذتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مؤكدًا أن التحدي الآن يتمثل فى كيفية تسريع نسبة النمو وجعلها أكثر استدامة، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال.

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