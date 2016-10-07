استبعاد «بيلي» من المنتخب الإيطالي بعد رفضه مصافحة المدرب

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، استبعاد المهاجم الدولي جراتسيانو بيلي من المنتخب، بعد رفضه مصافحة مدربه فينتورا لحظة استبداله في المباراة التي جمعت بين الاتزوري مع نظيره الإسباني أمس ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد الإيطالي “لقد تم اتخاذ قرار استبعاد بيلي من المنتخب بالتشاور مع المدرب فينتورا بعد أن اقدم اللاعب على تصرف يفتقر إلى الاحترام والأخلاق الرياضية”.

وأضاف البيان “أن انضمام أي لاعب للمنتخب الإيطالي يعني ضرورة التحلي بالأخلاق وإظهار الاحترام لجميع عناصر اللعبة وليس مجرد اللعب بشكل جيد داخل الملعب فقط”.

يذكر أن مباراة أمس انتهت بالتعادل 1 / 1 حيث سجل دانييلي دي روسي هدفا لإيطاليا في الدقيقة 82 من ضربة جزاء ليتعادل الاتزورى مع منتخب إسبانيا الذي كان قد أحرز هدفه في الدقيقة 55 عن طريق فيكتور فيتولو إثر خطأ فادح من الحارس بوفون.

أ ش أ