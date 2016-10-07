نصائح تنظيف وتعطير الوسائد القطن
الجمعة 07-10-2016 15:27
تحتاج الوسائد القطن، خصوصاً تلك التابعة لـغرف النوم أو المعيشة إلى تنظيف آلي وتعطير. ولتحقيق هذه المهمّة بنجاح، تفيد النصائح الآتية:
| من الضروري غسل الوسائد مرّة كلّ شهر أو اثنين، مع تعريضها لأشعّة الشمس مرّة كلّ أسبوع، بهدف القضاء على البكتيريا والجراثيم، واستبدالها كل سنة.
| تُغسل الوسائد في الغسالة، بماء دافئ ومسحوق الغسيل والقليل من الكلور للتبييض، مع إضافة معطّر الغسيل.
| يُفضّل نقع الوسائد بالماء الساخن عند غسلها يدوياً، مع إضافة مقدار من "كاربونات الصودا" للمزيد من التعقيم والتخلّص من الروائح غير المستحبة، بالإضافة إلى الاستعانة بالقليل من المبيّض الخاص بالملابس.
| يمكن نفض الغبار عن الوسائد، يومياً، بواسطة المكنسة الكهربائية.
قبل التخزين:
| تُجفّف الوسائد جيداً في الهواء الطلق قبل التخزين، لأن الرطوبة تسبب العفن.
| تُخزّن الوسائد بأكياس خاصّة، وتُزوّد الأخيرة بالـ"نفتالين".
إشارة إلى أن من الضروري التخلّص من الوسائد غير الصالحة للاستعمال.
تعرفوا على سر فوز أفضل المسلسلات المصرية في نتائج استفتاء سيدتي 2016، من خلال عدد المجلة 1857 المتوافر حاليا في الأسواق