نصائح تنظيف وتعطير الوسائد القطن

تحتاج الوسائد القطن، خصوصاً تلك التابعة لـغرف النوم أو المعيشة إلى تنظيف آلي و تعطير . ولتحقيق هذه المهمّة بنجاح، تفيد النصائح الآتية:

| من الضروري غسل الوسائد مرّة كلّ شهر أو اثنين، مع تعريضها لأشعّة الشمس مرّة كلّ أسبوع، بهدف القضاء على البكتيريا والجراثيم، واستبدالها كل سنة.

| تُغسل الوسائد في الغسالة، بماء دافئ ومسحوق الغسيل والقليل من الكلور للتبييض، مع إضافة معطّر الغسيل.

| يُفضّل نقع الوسائد بالماء الساخن عند غسلها يدوياً، مع إضافة مقدار من "كاربونات الصودا" للمزيد من التعقيم والتخلّص من الروائح غير المستحبة، بالإضافة إلى الاستعانة بالقليل من المبيّض الخاص بالملابس.

| يمكن نفض الغبار عن الوسائد، يومياً، بواسطة المكنسة الكهربائية.

قبل التخزين:

| تُجفّف الوسائد جيداً في الهواء الطلق قبل التخزين، لأن الرطوبة تسبب العفن.

| تُخزّن الوسائد بأكياس خاصّة، وتُزوّد الأخيرة بالـ"نفتالين".

إشارة إلى أن من الضروري التخلّص من الوسائد غير الصالحة للاستعمال.