غدًا.. أولى جلسات نظر طعن «مرسي والبلتاجي والعريان» و6 آخرين في أحداث الاتحادية‎

تنظر محكمة النقض، غدًا السبت أولى جلسات الطعن المقدم من محمد مرسي عيسي العياط الرئيس المعزول، و8 آخرين، من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولي، وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم، ووائل أنور وحاتم أبو زيد، والدكتور كاظم السيد، ومحمد عبد السلام، ونبيل مسلم وأمانة سر خالد إبراهيم وأحمد علاء ومحمد عمران.

وكانت محكمة جنايات القاهرة الصادر في 21 أبريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني السيد توفيق، وأحمد مصطفي حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسي العياط، ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني ، وبمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني ، وبراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد واحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد ، وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة‎، بدون مصروفات‎.

وكانت النيابة احالت المتهمين أسعد محمد أحمد الشيخة، 48 سنة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، «محبوس»، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، 43 سنة، مدير مكتب رئيس الجمهورية، «محبوس»، وأيمن عبد الرؤوف علي أحمد هدهد، 44 سنة، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، «محبوس»، وعلاء حمزة السيد، 42 سنة، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية، «محبوس»، ورضا محمد الصاوي محمد، مهندس بترول، «هارب»، ولملوم مكاوي جمعة عفيفي، حاصل علي دبلوم تجارة، «هارب»، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، مدرس أول إعدادي بمدرسة الترعة الجديدة «هارب»، وهاني سيد توفيق سيد، عامل، «هارب»، وأحمد مصطفي حسين محمد المغير، 33 سنة، مخرج حر، «هارب»، وعبد الرحمن عز الدين إمام، 25 سنة، مراسل قناة «مصر 25 «هارب»، وجمال صابر محمد صابر، 43 سنة، محام «محبوس»، ومحمد محمد مرسي عيسي العياط، رئيس الجمهورية المعزول، «محبوس»، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، 53 سنة، طبيب «محبوس»، وعصام الدين محمد حسين العريان، 61 سنة، طبيب، «محبوس»، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم، 62 سنة، داعية «هارب» للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك حتي يتم إلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم علي فض تظاهرهم السلمي بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلي المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء علي الأشخاص.وما إن ظفروا بهم حتي باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.