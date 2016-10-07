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غدًا.. الحكم في طلب رد قاضي «الهجوم على فندق الأهرامات‎»

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غدًا.. الحكم في طلب رد قاضي «الهجوم على فندق الأهرامات‎» غدًا.. الحكم في طلب رد قاضي «الهجوم على فندق الأهرامات‎»

أرشيفية

تصدر الدائرة 104 مدني، غدًا السبت، حكمها فى  طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين في محاكمة 26 متهما بينهم 23 متهم محبوس و3 هاربين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم وهي القضية المقيدة برقم 45 لسنة 2016.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، قد قررت  وقف سير الدعوي وذلك لحين الفصل في طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع.

والمتهمين المحبوسين هم كلًا من عبد العال ع. ، وأحمد م. ح. ، وأسامه س. س. ، ومصطفى خ. م. ، وأحمد م. ق. ، وحسن إ. ح. ، كريم م. م. ، وعبد العزيز م. ، ويوسف ع. ع. ، وأحمد خ. أ. ، ومصطفى م. أ. ، وعبد الرحمن ع. ، ومحمد م. م. ، وكريم ح. ع. ، وآسر م. ز. ، ويوسف م. ص. ، ومحمد خ. ج. ، وأحمد ب. إ. ، ومحمود م. ط. ، و أحمد ص. ع. ، وعلي ع. ع. ، و محمود ع. ع. ، سعد وبسام ا. م. ، ويوسف م. ع. ، عبد النبي وعبد الرحمن س. ر. .

وأسندت لهم النيابة اتهامات بأنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

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