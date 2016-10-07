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غدًا.. طعن سيدة الأعمال «منى الشافعي» على حبسها 10 سنوات

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غدًا.. طعن سيدة الأعمال «منى الشافعي» على حبسها 10 سنوات غدًا.. طعن سيدة الأعمال «منى الشافعي» على حبسها 10 سنوات

أرشيفية

تنظر محكمة النقض، غدًا السبت، الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعي و3 متهمين آخرين فى قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من شركة النصر للاستيراد والتصدير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين علي سليمان، ومحمود عبد الحفيظ، وهشام الشافعي، وخالد الجندي، ونبيل مسعود، وبسكرتارية خالد عمر.

وكانت محكمة الجنايات أن قضت بمعاقبة منى الشافعى بالسجن 10 سنوات وتغريمها 48 مليون جنيه ورد مبلغ مساو، وأيضاً معاقبة باقى المتهمين بعقوبات تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.

وألقت نيابة الأموال العامة العليا القبض على المهندسة منى الشافعي، وعلي منصور رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير، وثلاثة آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلي.

وكشفت التحقيقات أن منى الشافعي كانت قد اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءًا من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلي بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص فى رصيدها المالي في البنك، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتي التربح والاستيلاء على المال العام.

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