الشرطة الألمانية تجلي مدرسة للاشتباه بوجود مسلحًا داخلها

أجلت شرطة مدينة «إلمسهورن» الألمانية اليوم الجمعة، مدرسة إثر تلقيها بلاغًا بأن رجلًا مسلحًا دخل المكان.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية أن الحادث وقع في ولاية «شلسفيج هولشتاين» شمال البلاد حيث أبلغ تلاميذ المدرسة بأنهم شاهدوا شخصًا مسلحًا دخل المدرسة.

وأضافت أن نحو 420 شخصًا تم إجلاؤهم من المدرسة والمنطقة المتاخمة بينهم التلاميذ وموظفو المدرسة وأطفال الروضة المجاورة، في حين يقوم أفراد الشرطة المحلية بتفيتش المبنى والمنطقة بحثًا عن المشتبه فيه.

وأشارت إلى أن الشرطة لم تقدم مزيدًا من المعلومات حول الحادث.

أ ش أ