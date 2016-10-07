غدًا.. الحكم على 3 عناصر من حركة «6 إبريل»

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة، غدًا السبت، حكمها بإعادة اجراءات محاكمة 3 متهمين من حركة 6 إبريل محكوم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد فى القضيه المتهمين فيها بالتظاهر دون تصريح والتجمهر وهي القضية المقيدة برقم 21444 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وأسامة ياسين وأمانة سر أحمد صبحي.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهمين وهم رامي سيد حسانين محمد وأحمد طه السيد خطاب و عبد المجيد سيد عبد المجيد، من حركة 6 إبريل غيابيًا بالسجن المؤبد، فتقدموا بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم.

ووجهت النيابة للمتهمين إنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام وإذاعة عمدًا بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما وجهت لهم تهمة التظاهر والتجمهر وحيازة مفرقعات.