ضبط 43 مسجل خطر و300 قضية مخدرات داخل وسائل المواصلات

ضبطت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، 8 تشكيلات عصابية، ضمت 19متهما، ارتكبوا "8 وقائع" سرقات عامة، وسرقات مهمات مصلحية، ونشل، واختلاس، وتم ضبط 73 قضية "سرقات عامة، سرقات مهمات مصلحية، سرقات بالإكراه – سرقة كابلات تليفونية".

ونجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، فى ضبط 137 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأنواع، و309 قضايا مخدرات، ضٌبط خلالها "9,451 كيلو جرام من مخدر البانجو، و2,126 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و147 جراما لمخدر الهيروين، 38 جراما لمخدر الأفيون، 4579 قرصا مخدرا".

وضبطت أجهزة الأمن خلال شهر، 5 قضايا ألعاب نارية، ضٌبط خلالها "22497 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام، و26 قضية إتجار فى تذاكر السكة الحديد بالسوق السوداء، و58 متهما هاربا من تنفيذ جنايات.

وتم القبض على 43 مسجلا خطرا ضمن تشكيلات عصابية وقضايا جنائية، وتحرير 33899 مخالفة فورية تم التصالح فيها "تدخين، نظافة، راكب بدون تذكرة، وتحرير 4936 مخالفة التواجد فى أماكن ممنوعة.