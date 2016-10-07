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سامسونج تتوقع زيادة أرباحها رغم مشكلات هاتف «جالاكسي نوت 7»

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سامسونج تتوقع زيادة أرباحها رغم مشكلات هاتف «جالاكسي نوت 7» سامسونج تتوقع زيادة أرباحها رغم مشكلات هاتف «جالاكسي نوت 7»

أرشيفية

أعلنت شركة «سامسونج» اليوم الجمعة، أنها تتوقع زيادة في أرباحها بنسبة 5.6% في الربع الثالث من العام الجاري 2016، بالرغم من المشكلات الأخيرة المرتبطة بالهاتف الذكي للشركة «جالاكسي نوت 7».

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد توقعت الشركة العملاقة في بيان دوري، أن تصل أرباحها من وراء أعمالها الأساسية إلى 7.8 تريليون وون «02. 7 مليار دولار» في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، مقابل 39. 7 تريليون وون في الربع نفسه من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، توقعت سامسونج أن تهبط المبيعات بنسبة 2. 5% في الربع الثالث إلى 49 تريليون وون.

وجاء الرقم الخاص بالأرباح أعلى من المتوقع بعد تعويض تكلفة استرجاع هاتف “جالاكسي نوت 7” على المستوى العالمي، بدعم من مبيعات سامسونج القوية في قطاعات رقائق الذاكرة وشاشات العرض.

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