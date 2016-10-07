زعيم متمردي جماعة «فارك» يهنئ الرئيس الكولومبي بجائزة نوبل للسلام

هنأ زعيم متمردى جماعة «فارك» اليسارية المتمردة في كولومبيا رودريجو لوندونيو الرئيس خوان مانويل سانتوس ،اليوم الجمعة، بعد أن فاز بجائزة نوبل للسلام لمساعيه في إنهاء الحرب المستمرة منذ 52 عامًا مع المتمردين.

وكتب لوندونيو في تغريدة على «تويتر» أهنئ الرئيس خوان مانويل سانتوس .

ورفض الناخبون بفارق بسيط اتفاق السلام الذي وقعه الزعيمان في استفتاء أجري يوم الأحد.

وكانت التكهنات قبل الجائزة أنها قد تمنح مناصفة لسانتوس ولوندونيو.

وأشاد لوندونيو أيضا بالنرويج وكوبا وتشيلي ، قائلا إن السلام كان سيصبح مستحيلا بدون مساعدتهم في العملية.

أ ش أ