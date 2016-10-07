اعتمدي على هذا النوع من التوت كـ«سناك» صحي غني بالفيتامينات

كشف مركز استعلامات المستهلك أن التوت البري المعروف باسم «الكرانبيري» يعد منجما للفيتامينات والمعادن؛ حيث إنه غني بفيتامين A وC وK، كما أنه يزخر بالصوديوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم.

وأضاف المركز الألماني أن هذا النوع من التوت، الذي يمتاز بلونه الأحمر، يحتوي أيضا على بعض مركبات النبات الثانوية المفيدة للصحة، مثل «البوليفينولات»، التي تكافح البكتيريا، و«الأنثوسيانين»، التي تحظى بأهمية لجهاز المناعة بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

يمكن تناول حفنة من الكرانبيري كوجبة من السناك في فترة بعد الظهر خصوصًا أن مذاقه الحلو يجعله بديلا صحيا للحلويات.