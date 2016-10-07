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ضبط ١١٢ هاربًا في حملة أمنية بمطار القاهرة الدولي

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ضبط ١١٢ هاربًا في حملة أمنية بمطار القاهرة الدولي ضبط ١١٢ هاربًا في حملة أمنية بمطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة الدولي

تمكنت  مباحث مطار القاهرة الدولي، من القبض على ١١٢ هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن، وذلك من خلال حملات أمنية في الـ48 ساعة الماضية بالمطار، على صالات السفر والوصول وساحات انتظار السيارات لضبط الخارجين عن القانون.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أن اللواء عبدالناصر حامد مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار، قاد حملة لضبط الخارجين عن القانوني والهاربين من أحكام   ومنع تسلل العناصر المشبوهة إلى حرم المطار لمضايقة السياح، حيث تمكنت الحملة خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية من إلقاء القبض على ١١٢ هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن، وصلت إلى ١٤٤ حكم ، بالإضافة إلى ضبط ٩٨١ مخالفة مرورية، و١٧ محاولة تهريب أموال و٧ تسول و٩ حالات تزوير و٥ مخدرات  و٣ حيازة سلاح.

أمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو الهاربين من تنفيذ الأحكام وباقي المخالفين.

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