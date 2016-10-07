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«إسكان الصحفيين»: فتح باب الحجز بمقابر الغفران بالعبور الأحد

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«إسكان الصحفيين»: فتح باب الحجز بمقابر الغفران بالعبور الأحد «إسكان الصحفيين»: فتح باب الحجز بمقابر الغفران بالعبور الأحد

نقابة الصحفيين – أرشيفية

أكد أبوالسعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ، رئيس لجنة الإسكان، فتح باب حجز مقابر الغفران بالعبور، بداية من الأحد ٩ أكتوبر، ولمدة أسبوعين، للراغبين من الصحفيين وأسرهم، دون شروط السن أو الإقامة.

وقال «محمد»، في تصريحات صحفية، إن «زيارة موقع المقابر سيكون متاحًا للراغبين بداية من السبت المقبل، وذلك بأولوية الحجز الذي يتم بتحرير استمارة في لجنة الإسكان بالدور الثاني بالنقابة يوميًا من 10 صباحا وحتى 4 مساءً».

وأوضح أن المشروع مقام على مساحة ١١ فدانًا، ومزود ببوابات خاصة للدخول والخروج، وأسوار خاصة حول المشروع بالكامل، وسيارات مجهزة للدفن، بالإضافة إلى دار مناسبات على مساحة ٢٥٠ مترًا مجهزة بالكامل، وإذاعة داخلية ونظام صوتي متكامل لتلاوة القرآن الكريم، وأماكن لانتظار السيارات، والشوارع الرئيسيّة بعرض ٨ أمتار، والجانبية بعرض ٤ أمتار من الإنترلوك، مشيرا إلى أنه سيتم توفير كشافات «متلايت» على جميع الشوارع.

وأشار «أبوالسعود» إلى أن التسلم سيتم خلال ٦ أشهر، وعند التسلّم إذا رغب المشتري في دفع باقي المبلغ يحصل على خصم خمسة آلاف جنيه على المدفن.

وكان أبوالسعود محمد قد أعلن أن المقابر مساحتها ٢٥ مترًا بسعر ٤٥ ألفًا نقديًا، و٥٠ ألفًا تقسيطًا، و٤٠ مترًا بسعر ٧٨ ألفًا نقديًا، و٨٣ ألفًا تقسيطًا على ٢٤ شهرًا، بمقدم ٢٥٪ من سعرها، على أن يتم تسلّم المدفن خلال ٦ شهور من التعاقد، كما أن التسلّم الفوري متاح لمن يدفع٥٠٪ من ثمن المدفن.

أ ش أ

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