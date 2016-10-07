أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
آلاف الضباط البريطانيين يشاركون في جنازة زميلهم "ضحية هجوم لندن" -
استطلاع: غالبية الألمان يعارضون الضربة الأمريكية في سوريا -
الرئيس الإيراني: تكرار ضرب أمريكا لسوريا يدفع المنطقة إلى وضع خطير -
استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وارتفاع عدد القتلى إلى 8 أشخاص -
مولود أوغلو يعزي هاتفيا في ضحايا تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

إقبال كثيف على مواقع الأودية الجبلية بعد سقوط الأمطار

Google+ Print

شهدت مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة والحدود الجنوبية لإمارة رأس الخيمة والمناطق الوسطى من إمارة الشارقة إقبالًا كثيفًا من زوار الداخل والخارج الذين بدأوا في التوافد بعد هطول الأمطار التي زادت تلك المناطق إخضرارًا وجمالا ، وهو ما دعا الأهالي إلى التوجه للاستمتاع بالأجواء والمناظر الخلابة وقضاء وقت ممتع في الفضاء ومناطق الأودية والسدود.

واستبشر الأهالي خيراً بموسم الأمطار والبرد الذي تشهده المنطقة الجنوبية سنوياً، مشيرين إلى المردود الإيجابي على المحاصيل الزراعية نتيجة ارتفاع المخزون الجوفي للأراضي.

وتعتبر منطقة السيجي ومسافي وشوكة ومنطقة ووادي الحلو منتزهات جميلة تتزين بالخضرة في اخر موسم الخريف، لما تتميز به من طبيعة جغرافية ومواقع رائعة، وتزخر بالاودية والمزارع والنباتات الطبيعية الساحرة التي تجذب الكثير من الزوار سنويًّا للتمتع بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية