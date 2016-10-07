إقبال كثيف على مواقع الأودية الجبلية بعد سقوط الأمطار

شهدت مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة والحدود الجنوبية لإمارة رأس الخيمة والمناطق الوسطى من إمارة الشارقة إقبالًا كثيفًا من زوار الداخل والخارج الذين بدأوا في التوافد بعد هطول الأمطار التي زادت تلك المناطق إخضرارًا وجمالا ، وهو ما دعا الأهالي إلى التوجه للاستمتاع بالأجواء والمناظر الخلابة وقضاء وقت ممتع في الفضاء ومناطق الأودية والسدود.

واستبشر الأهالي خيراً بموسم الأمطار والبرد الذي تشهده المنطقة الجنوبية سنوياً، مشيرين إلى المردود الإيجابي على المحاصيل الزراعية نتيجة ارتفاع المخزون الجوفي للأراضي.

وتعتبر منطقة السيجي ومسافي وشوكة ومنطقة ووادي الحلو منتزهات جميلة تتزين بالخضرة في اخر موسم الخريف، لما تتميز به من طبيعة جغرافية ومواقع رائعة، وتزخر بالاودية والمزارع والنباتات الطبيعية الساحرة التي تجذب الكثير من الزوار سنويًّا للتمتع بها.