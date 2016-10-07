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مصر تفوز بالمركز الأول في فئة الرواد والناشئين ببطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية

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مصر تفوز بالمركز الأول في فئة الرواد والناشئين ببطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية مصر تفوز بالمركز الأول في فئة الرواد والناشئين ببطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية

أرشيفية

فاز المصري بالمركز الأول ضمن فئة الرواد على مستوى المنتخبات في نهائيات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التي تستضيفها لأول مرة بالميادين الاولمبية بنادى الصيد بمدينة 6 أكتوبر.

وضم المنتخب المصري من الرماة ايفانجيلوس نيامونتس، وَعبد العزيز السوسي وهشام الصاوي، فيما جاء المنتخب الإيطالي في المركز الثاني وضم فرانكو تاسيناري وأندريا مارتينيوني وكلوديو سان جيورجيو، ثم جاء المنتخب الأرجنتيني في المركز الثالث وضم جورج أوسكار سانتيني وجوزيه اوزفالد روجا واتيليو ريبان كاميس.

وأسفرت منافسات فئة الناشئين عن فوز المنتخب المصري بالمركز الأول والذى ضم الرامي معتصم العيش والرامى زياد سليم والرامى ياسين عشرة، فيما جاء المنتخب البريطاني بالمركز الثاني وضم فليتشر كينج وماسون ريكارد وتشارل بومفريه.

وفاز المنتخب الأمريكي بالمركز الأول ضمن الفئة المفتوحة، وضم كلا من ميمي ويلفونج ومايكل سيلرز وصامويل تشيللر ، وجاء المنتخب المصري الذي ضم الرماة محمد أبوزيد ومحمد حسام الدين فؤاد، وطارق محسن فى المركز الثانى.

كما حصل المنتخب الأرجنتيني الذي ضم الرماة أندريه سيبستان منا وجافييه أفيدو والبيركا مارسيللو جوزيه، على المركز الثالث فى المنافسات.

وفي فئة السيدات، فاز المنتخب البريطاني بالمركز الأول وضم الرامية البريطانية روجيه ديون وكارولين مارشال وجان بيل ، يليه المنتخب الإيطالي في المركز الثاني وضم الرماة لانشيللوتي ماسيمو وجلوريا لومباردي وباولا تاتيني، فيما جاء في المركز الثالث المنتخب المصري وضم جايدا فريد وريم صافار وسوزان جابر.

أما في منافسات فوق السن، تمكن المنتخب البريطاني من الفوز بالمركز الأول وضم الرماة جون نايتنجال وايفور دادزويل وكريستوفر بوتر، يليه المنتخب الإيطالي في المركز الثاني وضم ماركو سيلفا والبرتو أوليفياري وجيوفاني رودجنهي، ثم المنتخب المصري في المركز الثالث وضم مصطفى كوراني وميثاق ليليكيان ومحمود الاتربي.

ويشارك أكثر من 400 رام في منافسات البطولة التي انطلقت يوم /الثلاثاء/ الماضي بنادي الصيد وستستمر حتى بعد غدا الأحد، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

أ ش أ

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