مشيرة خطاب: مصر قادرة على تمكين «اليونسكو» من مواجهة التحديات

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، أن مصر بثقلها الحضاري والثقافي وتاريخها وحاضرها قادرة على تقديم الرؤية والخبرة التي تمكن اليونسكو من مواجهة التحديات الآنية.

وأكدت السفيرة خطاب-في تصريح اليوم الجمعة على هامش زيارتها لباريس –الخبرة التي اكتسبتها من عملها بالأمم المتحدة، وكسفيرة بدول مرت بتحولات كبرى إضافة الى منصبها كمساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية.

وأوضحت خطاب أن هذه الخبرات كانت مفيدة جدا عند توليها قضايا التنمية البشرية والطفولة والأمومة ووزارة الاسرة والسكان.

وأضافت أن خبرتها الميدانية مكنتها من رؤية الامم المتحدة بعيون المواطنين الأقل حظا على وجه الخصوص، مشيرة إلى عملها المكثف في قضايا التعليم وبناء مدارس للفتيات الفقيرات، وإصلاح المناهج والعمل مع الشباب وتكنولوجيا المعلومات، وحماية الشباب من أخطار الانترنت الذي تستغله الجماعات المتطرفة؛ لتجنيد الشباب في كل مناطق العالم.

ولفتت السفيرة خطاب إلى دور اليونسكو الهام في محاربة التطرف من خلال التعليم ونشر الثقافة وحماية التراث، وكذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية البيئة، معتبرة أن اليونسكو هي القادرة على حماية السلم والأمن الدوليين.

كما وجهت الشكر للسفير إيهاب بدوي، سفير مصر بباريس، ومندوبها باليونسكو، على نشاطه داخل المنظمة، وعلى ما لمسته من تقدير واحترام كبير من وفود الدول باليونسكو.

وتواصل السفيرة مشيرة خطاب زيارتها الى باريس التي استهلتها الأربعاء تزامنا مع انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي لليونسكو بمشاركة وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي.

ويتضمن برنامج زيارتها لفرنسا عدد من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين ووفود الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالمجلس التنفيذي لليونسكو.

أ.ش.أ