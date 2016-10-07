زواج وطلاق نادين الراسي دراما وفضائح وكل يوم دعوى جديدة

بيروت_ هيام بنوت

من يتابع ما يحصل بين نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر، لا بد أن يتساءل: كيف عاشا معاً طوال الفترة الماضية، وكم استمرت فترة العسل في حياتهما الزوجية؟

آخر خطوة قانويية قامت بها نادين الراسي هي تهديدها لطليقها جيسكار عبر القضاء، بتغريمه مبلغ 50 مليون ليرة مقابل كل إطلالة إعلامية له، في حال ذكر إسمها أو تعرّض لها ولسمعتها وكرامتها وسيرة حياتها وعائلتها، كما أنها نشرت اعتذاراً لأولادها وأهلها لأنّها لم تكن على قدر المتوقع منها.

فهل لجوء نادين إلى قاضي الأمور المستعجلة وإقامة دعوى جديدة عبر محاميها، عندما علمت بإطلالة قربية لطليقها يعني أن ثمّة ما تخفيه نادين وتخاف أن يفضحه جيسكار، أم أن الدعوى كانت مجرد خطوة استباقية منها تحسباً لأي إدعاءات قد يطلقها طليقها بهدف النيل منها ومن عائلتها، خصوصاً وأنها ممثلة وتحت الضوء.

إلى ذلك نشرت نادين إعتذارا وجهته الى عائلتها وأولادها، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" جاء فيه" أعتذر من امي . أعتذر من أبي . أعتذر من أختي واخي. أعتذر من فلذة أكبادي . لقد حاولت جاهدة بكل ما أوتيت من قوة وصبر وإيمان أن أكون عادلة مؤمنة بالعائلة والزواج والشراكة لكنني أعترف لكم يا أولادي آسفة أني ساويتكم مرغمة بأم عزياء لطالما رأتكم واحداً . مارك مرسال كارل نور عيوني".

نادين أرفقت الأعتذار بخواطر تتحدث فيها عن آلام وعذابات عاشتها مع جيسكار الذي أكل جنى عمرها وتعبها كما قالت، كما أشارت إلى انها ساومت على التخلي عن إبنها الكبير مارك من زواجها الاول، من اجل الحفاظ على بيتها وأولادها وزواجها الثاني.