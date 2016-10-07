لمن تهدي ليدي غاغا ألبومها الجديد؟

كشفت النجمة العالمية ليدي غاغا Lady Gaga لصحيفة "ميرور" البريطانية أنها تهدي ألبومها الجديد الذي يحمل اسم Joanne لكلّ الرجال الذين دخلوا حياتها.

وقالت المغنية العالمية االشهيرة والمثيرة للجدل: "شخصية جوان شخصية جميلة ولطيفة للغاية، وأنا أحاول أن أكون محلها طوال الوقت".

وأضافت: "أردت كتابة أغان تتوجه إلى امرأة أو رجل يعتقدان أنه لا يمكنهما الاتصال بشخص مثلي، ما أفتقده كثيراً في الحياة هو التواصل البشري. الكثيرون يعيشون هذا الإحساس أيضاً. الألبوم يدور أيضا حول جوان وحياتها وما تعنيه لعائلتي، لقد منحتني قوة كبيرة للانطلاق في هذه الرحلة الموسيقية".

وكانت ليدي غاغا البالغة من العمر 30 عاماً، قد أطلقت اسم Joanne على ألبومها الجديد، نسبة إلى عمتها جوان، التي توفيت منذ فترة قصيرة بعد صراع مع مرض الذئبة، وكانت تحبّها كثيراً.

جدير بالذكر أن ليدي غاغا انفصلت مؤخراً عن حبيبها النجم العالمي تايلور كيني Taylor Kinney بعد فترة خطوبة بينهما تجاوزت العام.