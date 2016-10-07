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نيكول سابا تحذف صورة للمرة الثانية خلال أسبوع فأين أخطأت هذه المرة؟

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الجمعة 07-10-2016 17:33

بيروت_ سيدتي نت

للمرة الثانية خلال أقل من اسبوع، تقع الفنانة نيكول سابا بأخطاء تدفعها الى حذف صور أو تعليقات عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
المرة الأولى كانت عندما نشرت عن طريق الخطأ صورة لابنتها "نيكول"، والمرة الثانية عندما هنأت الشعب المصري،أمس بمناسبة ذكرى أكتوبر.
نيكول التي بادرت كما كثير من الفنانين إلى تقديم التهنئة لمصر والشعب المصري بهذه المناسبة الوطنية، نشرت عن طريق الخطأ صورة من وحي المناسبة مع تعليق "ذكرى نصر أكتوبر 41" في حين أن إحتفلت بالامس بالذكرى الـ 43 لانتصارات أوكتوبر المجيدة.
الخطأ الذي وقعت به نيكول، جعلها عرضة للكثير من الإنتقادات، بعضها صحح لها المعلومة، وبعضها الآخر سخر منها خصوصاً وأن المناسبة هي من أهم المناسبات الوطنية في مصر، مما جعلها تحذف الصورة عن "إنستغرام".
ولكن نبيل الحلفاوي دخل على الخط، وعلق" خطأ بحسن نية. الستات عموماً بيحبوا يختصروا سنتين تلاثة: شكراً على التهنئة .
فما كان من نيكول سابا إلى ان شكرت الحلفوي عبر تغريدة كتبت فيها" سلّم تمك يا أستاذ. للأسف موقع من بلدي ما شفش النيّة وشافها خطأ فادح فلا تعليق. كل سنة ومصر طيبة".

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سيدتي

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