مريم أوزيرلي لن تعود إلى حبيبها... والسبب هذه الصورة

أطلقت الممثلة التركية مريم اوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام بطلة "حريم السلطان" ماركتها الخاصة بالمكياج الشهيرة التي تسوق باسمها الشخصي في تركيا منذ فترة طويلة، في بلدها الثاني ألمانيا لكنها خصت ألمانيا بنوع جديد من الماكياج الخفيف الطبيعي المناسب لكل ألوان البشرة السمراء والبيضاء والبرونزية.

ووصفت مريم هذا الماكياج بكلمات مشجعة لاقتنائه قائلة: "إنه ماكياج خفيف جداً،ويمكن لنا أن نسميه "اليوم السعيد"،وتابعت قائلة: "إنه من السهل جداً علينا أن نحافظ على جمالنا بوسائل وأشياء بسيطة جداً".

واعترفت بأن تسويق ماركتها الخاصة للماكياج كان حلمها الخاص وأخيراً تحقق فقالت: "أنا سعيدة جداً لأن هذا كله كان حلماً بالنسبة لي ،واستطعت بفضل الله أن أحققه".

ومتوقع أن تحقق الماركة نجاحاً مميزاً في ألمانيا بعد نجاحه في تركيا حيث تابع جزء من الألمان مسلسلها التاريخي الشهير "حريم السلطان".

ما سبب انفصال مريم أوزرلي عن حبيبها ألب أوزجان؟

وتخطط مريم اوزيرلي لتسويق ماركتها الجديدة في دول الخليج العربي والشرق الأوسط.

وبعد تداول عدة وسائل إعلامية سحب مريم موافقتها المبدئية الأولى من المشاركة في الموسم الثاني من مسلسل "قطاع الطرق لا يحكمون العالم" حيث تبين لها بعد قراءة السيناريو أن دورها فيه ليس مهماً، نفت مديرة أعمالها هذه الشائعة تماماً.

ولن يعرف الجمهور صحة الشائعة من عدمها إلا عند روية مريم اوزيرلي فيه أو ينتهي عرض كامل حلقاته بدونها.

من جهة ثانية وفي متابعة لموضوع انفصالها عن حبيبها رجل الأعمال ألب أوزجان، وحذفها كل صورهما عبر "إنستقرام"، كانت مريم قد نسيت صورتها وابنتها مع ألب على الشاطىء منشورة على صفحتها الخاصة على الفايسبوك، قبل أن تعود وتحذفها منذ يومين ما يؤكد أن انفصالهما لم يكن وليد غضب، بل هو قرار أخذته الممثلة ويبدو أنّها ستسير به.