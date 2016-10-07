في مجلة "سيدتي" العدد 1857: النتائج الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان 2016

صدر اليوم العدد الجديد من مجلة "سيدتي" 1857، والذي يتضمن ملفاً خاصاً حول نتائج استفتاء مسلسلات وبرامج رمضان 2016 الذي تمّ إطلاقه بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

تضمن الاستفتاء 50 فئة متنوعة في كافة مجالات الإنتاج التلفزيوني في رمضان. وتناول أبرز الأعمال الدرامية والكوميدية، أبرز الممثلين والممثلات، إضافة إلى الإخراج والتأليف وتقديم البرامج.

بعد فرز النتائج عبر موقع "سيدتي" ومجلة "سيدتي"، جاءت الحصيلة النهائية متضمنة مفاجآت لناحية وجود أسماء شبابية جديدة مع تكرار فوز بعض الأسماء والأعمال.

تابعوا العدد 1857 من مجلة "سيدتي" حيث تنشر النتائج كاملة والأعمال الفائزة والأسماء التي استحقت المراتب الأولى عن جدارة.