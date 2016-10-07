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رئيس كولومبيا: جائزة نوبل للسلام يجب أن تكون بمثابة محفز وراء اتفاق السلام

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رئيس كولومبيا: جائزة نوبل للسلام يجب أن تكون بمثابة محفز وراء اتفاق السلام رئيس كولومبيا: جائزة نوبل للسلام يجب أن تكون بمثابة محفز وراء اتفاق السلام

رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس (أرشيفية)

قال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس إن جائزة نوبل للسلام يجب أن تكون بمثابة محفز لجميع الكولومبيين للوقوف وراء اتفاق السلام المتعثر مع المتمردين اليساريين.
> وأوضح سانتوس أن نجله مارتين أيقظه قبل فجر الجمعة وأبلغه بقرار لجنة نوبل الخاص بمنحه جائزة نوبل للسلام، بحسب ما ذكرته “سكاي نيوز عربية”.

وأهدى سانتوس الجائزة لرفاقه الكولومبيين، لاسيما ضحايا الصراع الطويل مع ما يعرف بـ”حركة المقاومة المسلحة الثورية الكولومبية” (فارك).

ودعا منتقديه الذين دفعوا إلى رفض اتفاق السلام في استفتاء أجري الأحد الماضي، إلى الانضمام إليه لضمان وضع نهاية للعدائيات.

وقال سانتوس وبرفقته زوجته خلال أول ظهور علني له منذ منحه جائزة نوبل للسلام، “أدعو الجميع إلى الانضمام إلى قوتنا وعقولنا وقلوبنا في هذا المسعى الوطني العظيم من أجل أن يمكننا الفوز بالجائزة الأهم بالنسبة لنا جميعا: السلام في كولومبيا”.

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